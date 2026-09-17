Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 930,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'948 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Swiss Life-Aktie bei 932,60 CHF. Bei 925,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 16'925 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 962,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 3,44 Prozent wieder erreichen. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Life-Aktie 17,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Swiss Life-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,43 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Life-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 47,49 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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