Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’958 0.7%  SPI 19’722 0.8%  Dow 51’689 0.4%  DAX 25’748 0.8%  Euro 0.9461 -0.1%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’357 2.2%  Bitcoin 62’954 0.2%  Dollar 0.8238 -0.3%  Öl 103.8 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Helvetia Baloise46664220Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ohne einen einzigen Tech-Wert zu 48 Prozent Rendite: Die Favoriten eines US-Fondsmanagers
Generac-Aktie im Höhenflug: Plus 16 Prozent nach Amazon-Milliardendeal
Erholung bei Aktien von AMD, Marvell, NVIDIA & Co. setzt sich fort: Das müssen Anleger beachten
Boeing-Aktie nach Kursrutsch erneut schwächer: Weitere Verzögerungen bei 777X möglich
Tesla-Aktie dennoch fester: Verkehrsaufsicht prüft Robotaxi-Start in den USA
Suche...

Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag stärker

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Swiss Life. Zuletzt sprang die Swiss Life-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 926,60 CHF zu.

Swiss Life
934.03 CHF 1.83%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 926,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'885 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swiss Life-Aktie bisher bei 930,00 CHF. Mit einem Wert von 925,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 10'645 Swiss Life-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Life-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.03.2026 Kursverluste bis auf 793,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 38,43 CHF. Im Vorjahr hatte Swiss Life 36,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,49 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr eingefahren

Swiss Life-Aktie in Grün: Konzern platziert neue Hybridanleihe am Markt

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor 10 Jahren abgeworfen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3339 19.03.2027 156216177
Long 11.7899 18.06.2027 155213315
Long 465.8 18.06.2027 158828394
Typ Hebel Verfall Valor
Short 465.7 18.12.2026 156035407
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1662 11.20 155488639
Long 11.6425 5.69 158245109
Long 14.7841 3.89 158464415
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6543 11.22 155268928
Short 11.4988 5.05 152989629
Short 15.2721 2.97 159435563
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.88 116646053
Long 8 -20.94 144200986
Long 12 -9.34 144335833
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Swiss Life AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten