Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag stärker

Um 12:28 Uhr stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 926,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'885 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swiss Life-Aktie bisher bei 930,00 CHF. Mit einem Wert von 925,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 10'645 Swiss Life-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Life-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.03.2026 Kursverluste bis auf 793,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 38,43 CHF. Im Vorjahr hatte Swiss Life 36,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,49 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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