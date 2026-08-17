Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Vormittag mit Kursverlusten

Das Papier von Swiss Life gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 933,80 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'376 Punkten steht. Die Swiss Life-Aktie gab in der Spitze bis auf 930,00 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 930,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'219 Swiss Life-Aktien.

Bei 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,04 Prozent hinzugewinnen. Am 12.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 793,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,08 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 38,44 CHF. Im Vorjahr erhielten Swiss Life-Aktionäre 36,50 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 01.09.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 26.08.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 47,87 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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