Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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17.08.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Nachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Swiss Life. Zuletzt sprang die Swiss Life-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 937,60 CHF zu.
Das Papier von Swiss Life konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 937,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'322 Punkten notiert. Die Swiss Life-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 938,20 CHF aus. Bei 930,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 10'940 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 962,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 15,42 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Swiss Life-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 38,44 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Life 36,50 CHF aus.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Swiss Life rechnen Experten am 26.08.2027.
Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,87 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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