Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag mit Kurseinbussen

Die Swiss Life-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 934,80 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'337 Punkten realisiert. Die Swiss Life-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 930,00 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 930,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7'570 Swiss Life-Aktien.

Bei einem Wert von 962,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2026). Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 2,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 793,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,17 Prozent würde die Swiss Life-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Swiss Life seine Aktionäre 2025 mit 36,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 38,44 CHF je Aktie ausschütten.

Swiss Life dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 26.08.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,87 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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