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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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17.08.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag mit Kurseinbussen

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Swiss Life. Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Life nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 934,80 CHF.

Swiss Life
933.71 CHF -0.02%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 934,80 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'337 Punkten realisiert. Die Swiss Life-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 930,00 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 930,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7'570 Swiss Life-Aktien.

Bei einem Wert von 962,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2026). Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 2,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 793,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,17 Prozent würde die Swiss Life-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Swiss Life seine Aktionäre 2025 mit 36,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 38,44 CHF je Aktie ausschütten.

Swiss Life dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 26.08.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,87 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor einem Jahr abgeworfen

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Typ Hebel Verfall Valor
Short 311.8 18.09.2026 154809818
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1954 11.19 154868762
Long 11.9923 5.52 158245108
Long 22.8146 1.48 158828025
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7338 10.94 155268928
Short 11.7 4.79 152989629
Short 15.59 2.71 159435563
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -54.23 114568464
Long 8 -21.27 144200986
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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