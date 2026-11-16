Swiss Life Aktie News: Swiss Life gewinnt am Montagvormittag

Um 09:28 Uhr wies die Swiss Life-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 996,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'185 Punkten liegt. Die Swiss Life-Aktie zog in der Spitze bis auf 996,20 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 995,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'155 Swiss Life-Aktien.

Bei einem Wert von 996,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Am 12.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 36,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 38,43 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,54 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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