Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’193 0.6%  SPI 21’346 0.4%  Dow 51’632 -1.4%  DAX 26’599 -0.6%  Euro 0.9241 0.0%  EStoxx50 6’348 -0.6%  Gold 3’864 -0.4%  Bitcoin 54’596 -0.2%  Dollar 0.8399 0.2%  Öl 92.4 -3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850ABB1222171
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Energiekrise 2027: Bleiben Öl und Gas teuer?
Amrize-Aktie: Konzern tärkt US-Präsenz mit Zementterminal in Memphis
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
SpaceX-Aktie unter Druck: Wird die Tesla-Fusion für Musk jetzt teurer?
Bell-Aktie: Konzernchef erwartet im Fleischgeschäft ein Plus von rund 2 Prozent
Suche...

Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.11.2026 16:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagnachmittag in Grün

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagnachmittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Swiss Life. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 995,60 CHF zu.

Swiss Life
993.61 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Swiss Life-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 995,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'231 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swiss Life-Aktie bei 999,00 CHF. Bei 995,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 14'512 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Am 16.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 999,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 0,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Verlust von 20,35 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 38,43 CHF, nach 36,50 CHF im Jahr 2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Swiss Life-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 47,54 CHF je Swiss Life-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Swiss-Life-Aktie gefragt: Fabian Müri wird neuer CFO der Krankenversicherung Swica

Swiss Life-Aktie gibt nach: Versicherer steigert Prämien- und Gebühreneinnahmen weiter - Erwartungen übertroffen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.8219 18.12.2026 145140530
Long 12.2963 18.06.2027 154750971
Long 498 18.12.2026 162170521
Typ Hebel Verfall Valor
Short 498 18.12.2026 155738763
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2174 10.96 161119592
Long 11.3182 5.77 161595481
Long 17.4737 2.58 162918997
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2174 10.20 158463378
Short 9.7647 6.73 155102135
Short 15.3231 3.11 162170631
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -57.02 114568464
Long 8 -26.06 144200986
Long 12 -8.52 144335833
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Swiss Life AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Life AG (N)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

19:00 Logo WHS Anthropic-IPO: Claude geht an die Börse – was Anleger jetzt wissen sollten!
09:12 Marktüberblick: Versorger gesucht
09:11 SMI gönnt sich Verschnaufpause
08:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Wieder abwärts?
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’869.86 19.12 S5SB6U
Short 16’169.46 13.86 SAP7BU
Short 16’771.92 8.91 S9BPVU
SMI-Kurs: 15’192.58 16.11.2026 17:31:52
Long 14’593.33 19.37 SNC6BU
Long 14’290.30 13.99 S5CGBU
Long 13’666.17 8.94 SFBNWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Kurs nähert sich 65'000 US-Dollar: Entzieht der Anthropic-Börsengang dem Kryptomarkt Kapital?
Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn
Bitcoin-Ausverkauf am Wochenende: Kurs fällt zeitweise Richtung 62'000 US-Dollar
Rückenwind für die Novo Nordisk-Aktie: So bleiben Anleger bei Rücksetzern auf der sicheren Seite
Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht den Börsen 2027 ein Crash, und wie sollten Anleger reagieren?
Rheinmetall-Aktie fester: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs
SMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Siemens Energy-Aktie im Minus: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Microsoft: Kommen bei Stabilisierung voran

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.