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16.11.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagnachmittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Swiss Life. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 995,60 CHF zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Swiss Life-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 995,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'231 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swiss Life-Aktie bei 999,00 CHF. Bei 995,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 14'512 Swiss Life-Aktien den Besitzer.
Am 16.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 999,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 0,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Verlust von 20,35 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 38,43 CHF, nach 36,50 CHF im Jahr 2025.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Swiss Life-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 47,54 CHF je Swiss Life-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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