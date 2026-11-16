Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagmittag nahe Nulllinie

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Swiss Life-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 993,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 15'196 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Swiss Life-Aktie sogar auf 999,00 CHF. Die Swiss Life-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 993,40 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 995,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 6'182 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 999,00 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.03.2026 (793,00 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 20,17 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Life-Aktie in Höhe von 47,54 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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