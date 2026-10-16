Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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16.10.2026 09:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life verliert am Freitagvormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 915,60 CHF ab.
Um 09:28 Uhr fiel die Swiss Life-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 915,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'325 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Swiss Life-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 912,00 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 913,40 CHF. Zuletzt wechselten 3'558 Swiss Life-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 962,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2026). Mit einem Zuwachs von 5,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 793,00 CHF. Dieser Wert wurde am 12.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 13,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Swiss Life-Aktionäre betrug im Jahr 2025 36,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,43 CHF belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Swiss Life-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Swiss Life-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 47,62 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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