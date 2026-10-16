Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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16.10.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life legt am Mittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 923,00 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 923,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'359 Punkten notiert. Die Swiss Life-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 923,80 CHF. Bei 913,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Swiss Life-Aktie belief sich zuletzt auf 9'361 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 4,25 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 793,00 CHF. Dieser Wert wurde am 12.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,08 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,43 CHF je Swiss Life-Aktie.
Swiss Life wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,62 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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