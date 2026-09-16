Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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16.09.2026 09:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochvormittag nahe Nulllinie
Die Aktie von Swiss Life zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Die Swiss Life-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 913,20 CHF.
Die Swiss Life-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 913,20 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'821 Punkten notiert. Die Swiss Life-Aktie zog in der Spitze bis auf 914,20 CHF an. Im Tief verlor die Swiss Life-Aktie bis auf 909,20 CHF. Bei 909,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'182 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 962,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 5,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 793,00 CHF am 12.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,16 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF. Im Vorjahr erhielten Swiss Life-Aktionäre 36,50 CHF je Wertpapier.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Life möglicherweise am 16.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 47,49 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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