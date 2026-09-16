Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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16.09.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Swiss Life. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 917,00 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 917,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'833 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Swiss Life-Aktie bei 921,00 CHF. Bei 909,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 16'429 Swiss Life-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 962,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.08.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 4,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 793,00 CHF am 12.03.2026. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 15,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,43 CHF je Swiss Life-Aktie.
Die Swiss Life-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 16.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,49 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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