Swiss Life Aktie News: Swiss Life präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Swiss Life zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 916,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'860 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Swiss Life-Aktie bei 919,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 909,20 CHF. Von der Swiss Life-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'559 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 962,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.08.2026 erreicht. Gewinne von 5,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.03.2026 (793,00 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Life-Aktie 13,47 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Life-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 36,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,49 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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