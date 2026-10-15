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15.10.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Swiss Life Aktie News: Swiss Life präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von Swiss Life gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 919,80 CHF.

Swiss Life
918.15 CHF 0.98%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Life nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,4 Prozent auf 919,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'230 Punkten steht. Der Kurs der Swiss Life-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 922,40 CHF zu. Bei 912,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 4'057 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Bei 962,20 CHF markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 4,61 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 793,00 CHF am 12.03.2026. Mit einem Kursverlust von 13,79 Prozent würde die Swiss Life-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.

Swiss Life wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Life einen Gewinn von 47,62 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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