Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.10.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Donnerstagmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Swiss Life. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 915,60 CHF zu.
Die Swiss Life-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 915,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'192 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Swiss Life-Aktie bei 923,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 912,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16'411 Swiss Life-Aktien umgesetzt.
Am 05.08.2026 markierte das Papier bei 962,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,09 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 793,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 13,39 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Swiss Life-Aktionäre betrug im Jahr 2025 36,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,43 CHF belaufen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 16.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Life ein EPS in Höhe von 47,62 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr eingefahren
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 10 Jahren eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
15.10.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Donnerstagmittag gefragt (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester (finanzen.ch)
|
14.10.26
|SMI-Handel aktuell: SMI am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Aufschläge in Zürich: SMI verbucht am Mittwochmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Pluszeichen in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Start steigen (finanzen.ch)