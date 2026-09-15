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15.09.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Dienstagvormittag schwächer

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Dienstagvormittag schwächer

Die Aktie von Swiss Life gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Swiss Life-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 905,00 CHF.

Swiss Life
907.64 CHF -1.17%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 905,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'775 Punkten steht. Die Swiss Life-Aktie sank bis auf 904,80 CHF. Bei 906,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'813 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 962,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.08.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,32 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2026 auf bis zu 793,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Verlust von 12,38 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Life-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Life 36,50 CHF aus.

Die Swiss Life-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Am 16.03.2028 wird Swiss Life schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,50 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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