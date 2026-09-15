Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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15.09.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Nachmittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 916,60 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Swiss Life-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 916,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'796 Punkten liegt. Bei 920,00 CHF erreichte die Swiss Life-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 906,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 25'146 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. 4,97 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 15,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,43 CHF je Swiss Life-Aktie.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 47,50 CHF je Aktie in den Swiss Life-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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