Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Die Swiss Life-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 914,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'775 Punkten steht. Die Swiss Life-Aktie zog in der Spitze bis auf 915,20 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 906,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 15'578 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 962,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Life-Aktie somit 4,93 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 15,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 36,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 38,43 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. Am 16.03.2028 wird Swiss Life schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Life-Aktie in Höhe von 47,50 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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