Swiss Life Aktie News: Anleger greifen bei Swiss Life am Mittag zu

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 903,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'067 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Swiss Life-Aktie sogar auf 903,80 CHF. Bei 897,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 7'988 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,49 Prozent hinzugewinnen. Am 12.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 793,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,24 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,43 CHF je Swiss Life-Aktie.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,62 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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