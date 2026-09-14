Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Vormittag höher

Um 09:28 Uhr wies die Swiss Life-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 918,20 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'881 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Life-Aktie bei 918,80 CHF. Bei 915,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 1'487 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 962,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Bei 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 12.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,64 Prozent.

Nachdem Swiss Life seine Aktionäre 2025 mit 36,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 38,43 CHF je Aktie ausschütten.

Swiss Life wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 47,50 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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