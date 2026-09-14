Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagnachmittag nahezu unbewegt

Die Swiss Life-Aktie kam im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 912,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'904 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Swiss Life-Aktie bei 922,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Swiss Life-Aktie sank bis auf 911,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 915,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16'691 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 5,44 Prozent wieder erreichen. Am 12.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 793,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 47,50 CHF je Swiss Life-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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