Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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14.09.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Montagmittag fester
Die Aktie von Swiss Life gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 918,00 CHF.
Das Papier von Swiss Life legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 918,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'934 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Swiss Life-Aktie bei 922,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 915,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 10'656 Swiss Life-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 962,20 CHF. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 4,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 793,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,43 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Life möglicherweise am 16.03.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Life-Aktie in Höhe von 47,50 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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