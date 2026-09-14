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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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14.09.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Montagmittag fester

Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Montagmittag fester

Die Aktie von Swiss Life gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 918,00 CHF.

Swiss Life
918.39 CHF 0.17%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Swiss Life legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 918,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'934 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Swiss Life-Aktie bei 922,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 915,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 10'656 Swiss Life-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 962,20 CHF. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 4,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 793,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,43 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Life möglicherweise am 16.03.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Life-Aktie in Höhe von 47,50 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 12.4162 19.03.2027 156216180
Long 919.2 18.06.2027 158828394
Typ Hebel Verfall Valor
Short 459.4 18.09.2026 155738762
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4699 10.52 156034674
Long 11.9377 5.37 158244830
Long 21.3767 1.48 158464414
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0052 12.92 155268928
Short 9.7745 6.66 152989629
Short 12.5918 4.55 159435563
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.51 116646053
Long 8 -19.85 144200986
Long 12 -8.91 144335833
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Short 15’292.31 8.97 SJZBBU
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Long 13’056.07 13.99 SU3B7U
Long 12’472.79 8.83 SZXBHU
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