Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagvormittag ohne grosse Veränderung

Zum Vortag unverändert notierte die Swiss Life-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 932,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'497 Punkten steht. Die Swiss Life-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 935,20 CHF. Der Kurs der Swiss Life-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 932,40 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 935,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 674 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,20 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 793,00 CHF. Dieser Wert wurde am 12.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Life-Aktie 17,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,44 CHF.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.08.2027 erwartet.

In der Swiss Life-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 47,87 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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