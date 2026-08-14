Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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14.08.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life tritt am Nachmittag auf der Stelle
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Swiss Life. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Swiss Life-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 933,20 CHF.
Mit einem Kurs von 933,20 CHF zeigte sich die Swiss Life-Aktie im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'350 Punkten liegt. Die Swiss Life-Aktie zog in der Spitze bis auf 937,80 CHF an. Die höchsten Verluste verbuchte die Swiss Life-Aktie bis auf 929,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 935,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'365 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.08.2026 markierte das Papier bei 962,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 12.03.2026 Kursverluste bis auf 793,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Swiss Life seine Aktionäre 2025 mit 36,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 38,44 CHF je Aktie ausschütten.
Voraussichtlich am 01.09.2026 dürfte Swiss Life Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Swiss Life rechnen Experten am 26.08.2027.
Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,87 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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