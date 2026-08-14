Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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14.08.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life gewinnt am Mittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Swiss Life. Das Papier von Swiss Life legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 935,60 CHF.
Die Swiss Life-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 935,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'442 Punkten notiert. Bei 936,60 CHF erreichte die Swiss Life-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 935,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'010 Swiss Life-Aktien umgesetzt.
Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 962,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,44 CHF.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 01.09.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 26.08.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,87 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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