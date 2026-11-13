Swiss Life Aktie News: Anleger greifen bei Swiss Life am Vormittag zu

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 988,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'069 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Swiss Life-Aktie bei 990,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 990,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'905 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Bei 994,80 CHF markierte der Titel am 10.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 0,67 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 793,00 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 19,75 Prozent Luft nach unten.

Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,43 CHF ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Life-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 47,57 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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