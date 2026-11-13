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13.11.2026 16:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Nachmittag fester

Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 993,20 CHF.

Swiss Life
992.94 CHF 0.84%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Swiss Life zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 993,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'084 Punkten notiert. Die Swiss Life-Aktie zog in der Spitze bis auf 994,00 CHF an. Bei 990,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 26'512 Stück.

Am 10.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 994,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 0,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 793,00 CHF am 12.03.2026. Mit einem Kursverlust von 20,16 Prozent würde die Swiss Life-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,43 CHF.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Swiss Life Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 47,57 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4175 18.06.2027 154750971
Long 496.7 18.12.2026 162170521
Typ Hebel Verfall Valor
Short 496.7 18.12.2026 155738763
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3585 10.75 161119592
Long 11.6871 5.55 161595481
Long 12.9013 4.68 161894621
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0454 10.53 158463378
Short 9.3717 7.04 155102135
Short 25.4718 0.55 155489135
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.69 116646053
Long 8 -25.87 144200986
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Swiss Life am 13.11.2026

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