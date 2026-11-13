Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Swiss Life zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 993,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'084 Punkten notiert. Die Swiss Life-Aktie zog in der Spitze bis auf 994,00 CHF an. Bei 990,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 26'512 Stück.

Am 10.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 994,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 0,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 793,00 CHF am 12.03.2026. Mit einem Kursverlust von 20,16 Prozent würde die Swiss Life-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,43 CHF.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Swiss Life Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 47,57 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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