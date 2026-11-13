Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Swiss Life konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 992,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'113 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Life-Aktie bei 994,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 990,00 CHF. Bisher wurden heute 17'361 Swiss Life-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 994,80 CHF erreichte der Titel am 10.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 793,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,09 Prozent würde die Swiss Life-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Swiss Life-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,43 CHF belaufen.

Die Swiss Life-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 47,57 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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