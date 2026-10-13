Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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13.10.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von Swiss Life gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 897,40 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 897,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'942 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Swiss Life-Aktie bei 903,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 895,00 CHF. Zuletzt wechselten 18'033 Swiss Life-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. Gewinne von 7,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 793,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.
Die Swiss Life-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 16.03.2028 dürfte Swiss Life die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,62 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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