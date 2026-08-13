Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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13.08.2026 09:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Vormittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Swiss Life. Das Papier von Swiss Life konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 939,20 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Swiss Life-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 939,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'489 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Life-Aktie bei 941,20 CHF. Bei 933,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 1'885 Stück.
Bei 962,20 CHF markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Abschläge von 15,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 36,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 38,44 CHF.
Swiss Life wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 26.08.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Life einen Gewinn von 47,87 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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