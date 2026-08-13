Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 935,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'503 Punkten notiert. In der Spitze legte die Swiss Life-Aktie bis auf 943,00 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 933,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 12'198 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 962,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 2,82 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 793,00 CHF ab. Abschläge von 15,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,44 CHF.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 26.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 47,87 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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