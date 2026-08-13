Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag in Grün

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Swiss Life zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 935,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'500 Punkten tendiert. Die Swiss Life-Aktie legte bis auf 943,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 933,60 CHF. Bisher wurden heute 7'181 Swiss Life-Aktien gehandelt.

Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 962,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 793,00 CHF am 12.03.2026. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 17,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Life-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 38,44 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Life 36,50 CHF aus.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.08.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,87 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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