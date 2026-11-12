Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Nachmittag auf grünem Terrain

Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Life-Papiere um 16:28 Uhr 1,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'122 Punkten liegt. Bei 985,60 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 983,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 16'599 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Am 10.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 994,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,93 Prozent hinzugewinnen. Am 12.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 793,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,43 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 03.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 16.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 47,60 CHF je Swiss Life-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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