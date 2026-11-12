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12.11.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Swiss Life. Zuletzt ging es für das Swiss Life-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 980,60 CHF.
Das Papier von Swiss Life legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 980,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'174 Punkten tendiert. Bei 985,40 CHF erreichte die Swiss Life-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 983,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Swiss Life-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'757 Stück gehandelt.
Bei 994,80 CHF markierte der Titel am 10.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 1,45 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2026 auf bis zu 793,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,43 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 16.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 47,60 CHF je Aktie in den Swiss Life-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Swiss Life am 12.11.2026
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