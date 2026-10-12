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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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12.10.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagvormittag höher

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagvormittag höher

Die Aktie von Swiss Life gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 887,20 CHF.

Swiss Life
890.49 CHF 1.09%
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Das Papier von Swiss Life legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 887,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'861 Punkten steht. In der Spitze legte die Swiss Life-Aktie bis auf 888,20 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 885,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'339 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 962,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,45 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.03.2026 (793,00 CHF). Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 11,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Swiss Life dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 16.03.2028 dürfte Swiss Life die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 47,62 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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