Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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12.10.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life steigt am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Swiss Life. Zuletzt konnte die Aktie von Swiss Life zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 894,60 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 894,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'892 Punkten notiert. In der Spitze legte die Swiss Life-Aktie bis auf 894,80 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 885,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 12'663 Swiss Life-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 962,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Life-Aktie. Am 12.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Life möglicherweise am 16.03.2028 präsentieren.
In der Swiss Life-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 47,62 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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