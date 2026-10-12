Swiss Life Aktie News: Swiss Life steigt am Nachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 894,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'892 Punkten notiert. In der Spitze legte die Swiss Life-Aktie bis auf 894,80 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 885,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 12'663 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 962,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Life-Aktie. Am 12.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Life möglicherweise am 16.03.2028 präsentieren.

In der Swiss Life-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 47,62 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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