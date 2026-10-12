Swiss Life Aktie News: Swiss Life schiebt sich am Mittag vor

Das Papier von Swiss Life legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 890,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'820 Punkten tendiert. Die Swiss Life-Aktie legte bis auf 892,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 885,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'856 Swiss Life-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,11 Prozent. Am 12.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 793,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 12,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Swiss Life seine Aktionäre 2025 mit 36,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 38,43 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 47,62 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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