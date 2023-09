Swiss Life Aktie News: Swiss Life gewinnt am Vormittag an Fahrt

Um 09:28 Uhr stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 564,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 10'995 Punkten notiert. Die Swiss Life-Aktie legte bis auf 566,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 565,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Swiss Life-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'143 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 603,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 6,87 Prozent wieder erreichen. Bei 416,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2023 auf 47,13 CHF je Aktie.

