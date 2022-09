Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montag freundlich

Das Papier von Swiss Life konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 521,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 10'950 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 523,80 CHF erreichte die Swiss Life-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 517,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 21'575 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Swiss Life am 09.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Für das Jahr 2020 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 34,15 CHF je Aktie aus.

