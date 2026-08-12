Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Swiss Life-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 941,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'539 Punkten tendiert. Die Swiss Life-Aktie zog in der Spitze bis auf 944,00 CHF an. Bei 940,60 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 941,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Swiss Life-Aktie belief sich zuletzt auf 1'740 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 962,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 2,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.03.2026 Kursverluste bis auf 793,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,44 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Swiss Life am 01.09.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 26.08.2027 dürfte Swiss Life die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 47,87 CHF je Aktie in den Swiss Life-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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