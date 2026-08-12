Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Anleger schicken Swiss Life am Mittwochnachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 937,40 CHF ab.
Die Swiss Life-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 937,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'446 Punkten notiert. Der Kurs der Swiss Life-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 936,80 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 941,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 16'674 Swiss Life-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 2,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Swiss Life-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,44 CHF belaufen.
Am 01.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Swiss Life veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 26.08.2027.
Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,87 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie
SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren abgeworfen
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor 3 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
16:29
|Swiss Life Aktie News: Anleger schicken Swiss Life am Mittwochnachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
12:29
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SIX-Handel: SMI fester (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Börse Zürich in Grün: SLI notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)