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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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12.08.2026 16:29:00

Swiss Life Aktie News: Anleger schicken Swiss Life am Mittwochnachmittag ins Minus

Swiss Life Aktie News: Anleger schicken Swiss Life am Mittwochnachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 937,40 CHF ab.

Swiss Life
936.60 CHF -1.92%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 937,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'446 Punkten notiert. Der Kurs der Swiss Life-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 936,80 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 941,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 16'674 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 2,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Swiss Life-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,44 CHF belaufen.

Am 01.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Swiss Life veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 26.08.2027.

Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,87 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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