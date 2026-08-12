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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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12.08.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Swiss Life. Zuletzt wies die Swiss Life-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 941,40 CHF nach oben.

Swiss Life
936.60 CHF -1.92%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 941,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'474 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Swiss Life-Aktie bis auf 944,00 CHF. Mit einem Wert von 941,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 11'423 Swiss Life-Aktien.

Bei 962,20 CHF markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,21 Prozent. Bei 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 12.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,76 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 38,44 CHF, nach 36,50 CHF im Jahr 2025.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 26.08.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Life ein EPS in Höhe von 47,87 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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