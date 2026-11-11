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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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11.11.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochvormittag in Rot

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochvormittag in Rot

Die Aktie von Swiss Life gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,5 Prozent auf 966,00 CHF.

Swiss Life
969.28 CHF -2.36%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 2,5 Prozent auf 966,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'044 Punkten liegt. Bei 964,00 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 971,00 CHF. Der Tagesumsatz der Swiss Life-Aktie belief sich zuletzt auf 8'541 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 994,80 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Life-Aktie 2,98 Prozent zulegen. Am 12.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 793,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 03.03.2027 gerechnet. Am 16.03.2028 wird Swiss Life schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 47,62 CHF je Swiss Life-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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