Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochvormittag in Rot

Die Swiss Life-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 2,5 Prozent auf 966,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'044 Punkten liegt. Bei 964,00 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 971,00 CHF. Der Tagesumsatz der Swiss Life-Aktie belief sich zuletzt auf 8'541 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 994,80 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Life-Aktie 2,98 Prozent zulegen. Am 12.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 793,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 03.03.2027 gerechnet. Am 16.03.2028 wird Swiss Life schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 47,62 CHF je Swiss Life-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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