|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.11.2026 09:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochvormittag in Rot
Die Aktie von Swiss Life gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,5 Prozent auf 966,00 CHF.
Die Swiss Life-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 2,5 Prozent auf 966,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'044 Punkten liegt. Bei 964,00 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 971,00 CHF. Der Tagesumsatz der Swiss Life-Aktie belief sich zuletzt auf 8'541 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 994,80 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Life-Aktie 2,98 Prozent zulegen. Am 12.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 793,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 03.03.2027 gerechnet. Am 16.03.2028 wird Swiss Life schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 47,62 CHF je Swiss Life-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr eingebracht
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
11.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
11.11.26
|SMI aktuell: Letztendlich Gewinne im SMI (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Swiss Life bleibt im Jahr 2026 im Wachstumsmodus (AWP)
|
11.11.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life verbilligt sich am Mittag (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI verliert am Mittwochmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Life AG (N)
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Swiss Life am 11.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich im Plus -- DAX mit neuem Rekordhoch erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.