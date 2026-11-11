Swiss Life Aktie News: Swiss Life verbilligt sich am Mittag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 970,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'000 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swiss Life-Aktie bisher bei 960,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 971,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 24'295 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 994,80 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Life-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 38,43 CHF. Im Vorjahr hatte Swiss Life 36,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 47,62 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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