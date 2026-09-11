Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Vormittag mit Kursplus

Die Swiss Life-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 912,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'785 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Swiss Life-Aktie bei 913,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 911,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 1'155 Stück.

Am 05.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 962,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 5,46 Prozent wieder erreichen. Am 12.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 793,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,09 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Life-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 36,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 47,50 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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