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11.09.2026 16:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagnachmittag fester

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Swiss Life. Das Papier von Swiss Life legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 913,60 CHF.

Swiss Life
916.84 CHF 0.68%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Swiss Life legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 913,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'792 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swiss Life-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 918,40 CHF. Mit einem Wert von 911,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 11'519 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 962,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,32 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.

Swiss Life-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,43 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 03.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 16.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life.

In der Swiss Life-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 47,50 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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