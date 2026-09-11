Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagnachmittag fester

Das Papier von Swiss Life legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 913,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'792 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swiss Life-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 918,40 CHF. Mit einem Wert von 911,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 11'519 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 962,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,32 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.

Swiss Life-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,43 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 03.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 16.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life.

In der Swiss Life-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 47,50 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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