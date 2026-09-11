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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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11.09.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life präsentiert sich am Mittag stärker

Swiss Life Aktie News: Swiss Life präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Swiss Life. Das Papier von Swiss Life konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 917,00 CHF.

Swiss Life
916.84 CHF 0.68%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Swiss Life legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 917,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'821 Punkten notiert. Die Swiss Life-Aktie zog in der Spitze bis auf 917,60 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 911,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 6'972 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Bei 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,93 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.03.2026 Kursverluste bis auf 793,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 13,52 Prozent Luft nach unten.

Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,43 CHF je Swiss Life-Aktie.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Life einen Gewinn von 47,50 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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