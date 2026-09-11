Swiss Life Aktie News: Swiss Life präsentiert sich am Mittag stärker

Das Papier von Swiss Life legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 917,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'821 Punkten notiert. Die Swiss Life-Aktie zog in der Spitze bis auf 917,60 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 911,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 6'972 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Bei 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,93 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.03.2026 Kursverluste bis auf 793,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 13,52 Prozent Luft nach unten.

Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,43 CHF je Swiss Life-Aktie.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Life einen Gewinn von 47,50 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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