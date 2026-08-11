Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Der Swiss Life-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 952,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'658 Punkten steht. Bei 951,20 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 952,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 924 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,07 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 16,70 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Life-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 38,44 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Life 36,50 CHF aus.

Voraussichtlich am 01.09.2026 dürfte Swiss Life Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 26.08.2027.

In der Swiss Life-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 47,87 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor 3 Jahren abgeworfen