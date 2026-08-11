Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 941,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'606 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Swiss Life-Aktie bei 939,80 CHF. Bei 952,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Swiss Life-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15'542 Stück gehandelt.

Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 962,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 2,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 793,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Life-Aktionäre betrug im Jahr 2025 36,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,44 CHF belaufen.

Am 01.09.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 26.08.2027 wird Swiss Life schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,87 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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