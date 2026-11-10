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10.11.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Vormittag im Plus

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Vormittag im Plus

Die Aktie von Swiss Life gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Swiss Life-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 988,40 CHF.

Swiss Life
987.31 CHF 1.09%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Life nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 988,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'048 Punkten notiert. Die Swiss Life-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 990,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 985,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'903 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 994,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Mit einem Zuwachs von 0,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Life-Aktie 24,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 38,43 CHF, nach 36,50 CHF im Jahr 2025.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 03.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 16.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,62 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -56.17 114568464
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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